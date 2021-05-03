В Кыргызстане частная фирма незаконно оформляла разрешение на работу иностранцам

Сотрудники МВД выявили канал организации незаконной миграции иностранных граждан на территорию Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что заместитель руководителя одного из ОсОО в отсутствие гендиректора предоставлял ложные сведения в госорганы об иностранцах и оформлял им разрешительные документы на право пребывания в Кыргызстане.

«Установлено, что иностранцы работали не в указанном ОсОО, а в других местах без разрешительных документов. Таким образом, гражданам зарубежных стран были предоставлены незаконные услуги по легальному пребыванию и перемещению по территории КР. Факт был зарегистрирован в ЕРПП. Уведомление о подозрении предъявлено заместителю руководителя компании гражданину У.Р.», — сообщили в МВД.