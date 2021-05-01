Ситуация на границе. Медики Лейлека просят доставить лекарственные препараты

Жители Лейлека из эвакуированных сел нуждаются в медицинской и психологической помощи. Об этом 24.kg сообщил врач поликлиники в селе Маргун Досбол Туркулов.
По его словам, в селе нехватка лекарств.
«Все сейчас находятся в стрессовом состоянии. У многих поднимается давлении, люди жалуются на боли в сердце. У детей простудные заболевания. Есть нехватка препаратов, но обещали направить недостающее из районного центра», — отметил он.
В районной администрации ответили, что не знают, оказывается ли эвакуированным жителям психологическая помощь.
«Сегодня только прибыла группа медиков из Бишкека. Министр тоже здесь. Вот они теперь решают все вопросы», — сказали в акимиате.
Ранее в социальных сетях были опубликованы контакты психологов, готовых оказать помощь жителям Баткена по WhatsApp:
- Онкошева Гулнара, 0557177580;
- Шерматова Аида,
+79779486704;
- Жолдошева Акчач, 0772702642;
- Ибрайим уулу Жумабек, 0770200137;
- Абжаббарова Зарина, 0550252441;
- Маматкадыр кызы Нургул, 0555515221, 0773515221;
- Садикова Режап, 0550202815.
Число эвакуированных жителей в Лейлеке составляет более 27 тысяч человек. Беженцев разместили в селах Маргун, Сумбула, Тогуз-Булак, Лейлек, а также в Исфане и Сулюкте.