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Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Медики Лейлека просят доставить лекарственные препараты

Жители Лейлека из эвакуированных сел нуждаются в медицинской и психологической помощи. Об этом 24.kg сообщил врач поликлиники в селе Маргун Досбол Туркулов.

По его словам, в селе нехватка лекарств.

«Все сейчас находятся в стрессовом состоянии. У многих поднимается давлении, люди жалуются на боли в сердце. У детей простудные заболевания. Есть нехватка препаратов, но обещали направить недостающее из районного центра», — отметил он.

Фото Медики районной больницы Лейлека предоставили нам список необходимых лекарств

В районной администрации ответили, что не знают, оказывается ли эвакуированным жителям психологическая помощь.

«Сегодня только прибыла группа медиков из Бишкека. Министр тоже здесь. Вот они теперь решают все вопросы», — сказали в акимиате.

Ранее в социальных сетях были опубликованы контакты психологов, готовых оказать помощь жителям Баткена по WhatsApp:

  • Онкошева Гулнара, 0557177580;
  • Шерматова Аида, +79779486704;
  • Жолдошева Акчач, 0772702642;
  • Ибрайим уулу Жумабек, 0770200137;
  • Абжаббарова Зарина, 0550252441;
  • Маматкадыр кызы Нургул, 0555515221, 0773515221;
  • Садикова Режап, 0550202815.

Число эвакуированных жителей в Лейлеке составляет более 27 тысяч человек. Беженцев разместили в селах Маргун, Сумбула, Тогуз-Булак, Лейлек, а также в Исфане и Сулюкте.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 163 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192516/
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