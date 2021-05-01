Ситуация на границе. Медики Лейлека просят доставить лекарственные препараты

Жители Лейлека из эвакуированных сел нуждаются в медицинской и психологической помощи. Об этом 24.kg сообщил врач поликлиники в селе Маргун Досбол Туркулов.

По его словам, в селе нехватка лекарств.

«Все сейчас находятся в стрессовом состоянии. У многих поднимается давлении, люди жалуются на боли в сердце. У детей простудные заболевания. Есть нехватка препаратов, но обещали направить недостающее из районного центра», — отметил он.

Фото Медики районной больницы Лейлека предоставили нам список необходимых лекарств

В районной администрации ответили, что не знают, оказывается ли эвакуированным жителям психологическая помощь.

«Сегодня только прибыла группа медиков из Бишкека. Министр тоже здесь. Вот они теперь решают все вопросы», — сказали в акимиате.

Ранее в социальных сетях были опубликованы контакты психологов, готовых оказать помощь жителям Баткена по WhatsApp:

Онкошева Гулнара, 0557177580;

Шерматова Аида, +79779486704;

Жолдошева Акчач, 0772702642;

Ибрайим уулу Жумабек, 0770200137;

Абжаббарова Зарина, 0550252441;

Маматкадыр кызы Нургул, 0555515221, 0773515221;

Садикова Режап, 0550202815.

Число эвакуированных жителей в Лейлеке составляет более 27 тысяч человек. Беженцев разместили в селах Маргун, Сумбула, Тогуз-Булак, Лейлек, а также в Исфане и Сулюкте.