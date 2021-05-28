МИД Кыргызстана определил пять КПП, через которые могут выехать граждане РТ

Граждане Таджикистана могут выехать с территории страны только через пять пунктов пропуска на кыргызско-таджикской государственной границе. Об этом сообщает МИД Кыргызстана.

Уточняется, что решение принято в связи с введением кабинетом министров временных ограничений.

КПП, через которые могут покидать Кыргызстан граждане соседнего государства:

«Кулунду-автодорожный»;

«Кайрагач-автодорожный»;

«Кызыл-Бель-автодорожный»;

«Бордобо-автодорожный»;

«Карамык-автодорожный».

Министерство отмечает, что временные ограничения не распространяются на граждан РТ — сотрудников дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций.

Напомним, ранее таджикистанцев, прилетевших в Бишкек, отправили обратно в Душанбе.