12:17
USD 83.38
EUR 101.58
RUB 1.14
Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

МИД Кыргызстана определил пять КПП, через которые могут выехать граждане РТ

Граждане Таджикистана могут выехать с территории страны только через пять пунктов пропуска на кыргызско-таджикской государственной границе. Об этом сообщает МИД Кыргызстана. 

Уточняется, что решение принято в связи с введением кабинетом министров временных ограничений.  

КПП, через которые могут покидать Кыргызстан граждане соседнего государства:

  • «Кулунду-автодорожный»;
  • «Кайрагач-автодорожный»;
  • «Кызыл-Бель-автодорожный»;
  • «Бордобо-автодорожный»;
  • «Карамык-автодорожный».

Министерство отмечает, что временные ограничения не распространяются на граждан РТ — сотрудников дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций.

Напомним, ранее таджикистанцев, прилетевших в Бишкек, отправили обратно в Душанбе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195531/
просмотров: 610
Версия для печати
Материалы по теме
Выделить пособия и наградить погибших в Баткене предлагают депутаты
МИД Таджикистана попросил своих граждан воздержаться от поездок в Кыргызстан
Баткенцам, пострадавшим в конфликте на границе, списали кредиты
Президента Кыргызстана призывают признать факт агрессии со стороны Таджикистана
Открыт проезд по направлениям Ходжаи-Ало — Ворух и Ак-Сай — Тамдык
Катарская благотворительная организация выделила деньги на жилье в Баткене
МВД: Обстановка в приграничных селах в Баткенской области спокойная
Ситуация на границе. Медики Лейлека просят доставить лекарственные препараты
Популярные новости
Граница закрыта. Таджикистанцев, прилетевших в&nbsp;Бишкек, отправили обратно Граница закрыта. Таджикистанцев, прилетевших в Бишкек, отправили обратно
Крики, вопли, драки. На&nbsp;Ошском рынке продолжается ликвидация стихийной торговли Крики, вопли, драки. На Ошском рынке продолжается ликвидация стихийной торговли
Садыр Жапаров рассказал Владимиру Путину о&nbsp;лечении иссык-кульским корнем Садыр Жапаров рассказал Владимиру Путину о лечении иссык-кульским корнем
На&nbsp;Иссык-Куль можно прилететь из&nbsp;семи городов России. Расписание рейсов На Иссык-Куль можно прилететь из семи городов России. Расписание рейсов
Бизнес
Как новые строительные нормы по&nbsp;газификации помогут бизнесу и&nbsp;потребителям Как новые строительные нормы по газификации помогут бизнесу и потребителям
Онлайн-расписание авиарейсов аэропортов &laquo;Манас&raquo; и&nbsp;&laquo;Ош&raquo; в&nbsp;приложении MEGA24 Онлайн-расписание авиарейсов аэропортов «Манас» и «Ош» в приложении MEGA24
Hyundai Sonata может стать твоей! Не&nbsp;пропусти розыгрыш 31&nbsp;мая Hyundai Sonata может стать твоей! Не пропусти розыгрыш 31 мая
Президент Кыргызского футбольного союза встретился с&nbsp;послом Катара в&nbsp;Кыргызстане Президент Кыргызского футбольного союза встретился с послом Катара в Кыргызстане
28 мая, пятница
12:06
ЮНИСЕФ и Human Vaccine подписали соглашение о поставках вакцины «Спутник V» ЮНИСЕФ и Human Vaccine подписали соглашение о поставках...
12:03
Строительство объездной дороги в Ак-Сай проконтролировал Садыр Жапаров
11:55
Помощь баткенцам. Мигранты собрали более 18 миллионов сомов
11:51
С начала года в институт омбудсмена на пытки пожаловались 15 человек
11:50
В крупном ДТП в Чуйской области пострадали восемь человек