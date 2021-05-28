МИД Кыргызстана определил пять КПП, через которые могут выехать граждане РТ

Граждане Таджикистана могут выехать с территории страны только через пять пунктов пропуска на кыргызско-таджикской государственной границе. Об этом сообщает МИД Кыргызстана.
Уточняется, что решение принято в связи с введением кабинетом министров временных ограничений.
КПП, через которые могут покидать Кыргызстан граждане соседнего государства:
- «Кулунду-автодорожный»;
- «Кайрагач-автодорожный»;
- «Кызыл-Бель-автодорожный»;
- «Бордобо-автодорожный»;
- «Карамык-автодорожный».
Министерство отмечает, что временные ограничения не распространяются на граждан РТ — сотрудников дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций.
Напомним, ранее таджикистанцев, прилетевших в Бишкек, отправили обратно в Душанбе.