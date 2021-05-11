Катарская благотворительная организация выделила деньги на жилье в Баткене

Катарская благотворительная организация «Катар Чарити» намерена построить жилье на $100 тысяч для пострадавших в ходе приграничного конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе Баткенской областной администрации КР.

Уточняется, что благотворительный фонд доставил пострадавшим жителям Баткенской области гуманитарную помощь. Организация передала 2 тысячам семей 110 тонн продуктов. Для 4 тысяч 200 человек в месяц Рамазан был проведен ифтар.

Напомним, в результате приграничного конфликта 57 человек поступили в медицинские учреждения города Бишкека. Из них 36 находятся на лечении в БНИЦТиО, 12 — в Национальном хирургическом центре и 9 — в Национальном госпитале. Всем пациентам оказывается соответствующая медицинская помощь.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.