10:27
USD 83.01
EUR 101.61
RUB 1.13
Общество

МИД Таджикистана попросил своих граждан воздержаться от поездок в Кыргызстан

Министерство иностранных дел Таджикистана просит граждан воздержаться от любых поездок в Кыргызстан или транзитного следования в другие страны через территорию КР. Обращение опубликовано на сайте дипведомства.

Отмечается, что предложение связано с принятием кабмином Кыргызстана распоряжения о полном прекращении пересечения государственной границы с Таджикистаном.

«Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Таджикистана, занимающимся грузовыми и пассажирскими перевозками любым видом транспорта, не использовать территорию Кыргызстана, а осуществлять их посредством альтернативных маршрутов через третьи страны», — говорится в обращении.

Напомним, ранее таджикистанцев, прилетевших в Бишкек, отправили обратно в Душанбе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195329/
просмотров: 725
Версия для печати
Материалы по теме
Граница закрыта. Таджикистанцев, прилетевших в Бишкек, отправили обратно
В Кыргызстане вывели новую породу овец, используя гиссарских баранов
Жители приграничного села Таш-Тумшук просят переселить их в другое место
Кабмин ввел ограничения на границе с Таджикистаном. Пояснения Погранслужбы ГКНБ
Баткенцам, пострадавшим в конфликте на границе, списали кредиты
Президента Кыргызстана призывают признать факт агрессии со стороны Таджикистана
Сергей Лавров одобрил завершение эскалации на кыргызско-таджикской границе
Открыт проезд по направлениям Ходжаи-Ало — Ворух и Ак-Сай — Тамдык
Граждан Таджикистана, избивших кыргызстанцев, привлекут к ответственности
Группы по делимитации и демаркации границ подписали протокол
Популярные новости
Граница закрыта. Таджикистанцев, прилетевших в&nbsp;Бишкек, отправили обратно Граница закрыта. Таджикистанцев, прилетевших в Бишкек, отправили обратно
Садыр Жапаров рассказал Владимиру Путину о&nbsp;лечении иссык-кульским корнем Садыр Жапаров рассказал Владимиру Путину о лечении иссык-кульским корнем
Ефрейтор Внутренних войск МВД Наталья Силина столкнулась с&nbsp;угрозами и&nbsp;слежкой Ефрейтор Внутренних войск МВД Наталья Силина столкнулась с угрозами и слежкой
Неделя-24. Скандал с&nbsp;&laquo;Кумтором&raquo; и&nbsp;наступающий коронавирус Неделя-24. Скандал с «Кумтором» и наступающий коронавирус
Бизнес
Интернет-магазин Globus: экономия денег и&nbsp;времени Интернет-магазин Globus: экономия денег и времени
Смотрите финальные матчи Лиги Европы и&nbsp;Лиги чемпионов на&nbsp;O!TV Смотрите финальные матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов на O!TV
Осталось шесть дней до&nbsp;розыгрыша Hyundai Sonata! Успейте получить билеты! Осталось шесть дней до розыгрыша Hyundai Sonata! Успейте получить билеты!
Как поступить в&nbsp;Кыргызско-Германский институт прикладной информатики? Как поступить в Кыргызско-Германский институт прикладной информатики?
27 мая, четверг
10:26
За разжигание межнациональной розни задержан житель Иссык-Атинского района За разжигание межнациональной розни задержан житель Исс...
10:18
В ГКНБ рассказали подробности задержания Азиза Суракматова
10:17
Доллар отыгрывает позиции. За сутки подорожал на 40 тыйынов
10:17
Запрет для детей президента занимать госдолжности разработал Дастан Бекешев
10:15
Задолжал 682 тысячи сомов за товар. Подозреваемый в мошенничестве задержан