МИД Таджикистана попросил своих граждан воздержаться от поездок в Кыргызстан

Министерство иностранных дел Таджикистана просит граждан воздержаться от любых поездок в Кыргызстан или транзитного следования в другие страны через территорию КР. Обращение опубликовано на сайте дипведомства.

Отмечается, что предложение связано с принятием кабмином Кыргызстана распоряжения о полном прекращении пересечения государственной границы с Таджикистаном.

«Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Таджикистана, занимающимся грузовыми и пассажирскими перевозками любым видом транспорта, не использовать территорию Кыргызстана, а осуществлять их посредством альтернативных маршрутов через третьи страны», — говорится в обращении.

Напомним, ранее таджикистанцев, прилетевших в Бишкек, отправили обратно в Душанбе.