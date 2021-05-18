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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Открыт проезд по направлениям Ходжаи-Ало — Ворух и Ак-Сай — Тамдык

На границе двух сел Ак-Сай (Кыргызстан) и Ворух (Таджикистан) состоялась встреча пограничных представителей двух стран. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ КР.

Обсуждались вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров руководителей приграничных областей двух республик.

По данным ведомства, сегодня на границе сел Ак-Сай (КР) и Ворух (РТ) выставлены милицейские посты с обеих сторон.

Уточняется, что открыт проезд по направлениям Ходжаи-Ало — Ворух и Ак-Сай — Тамдык.

Кроме того, начиная с 8.00 стороны проводят совместное патрулирование вдоль линии кыргызско-таджикской государственной границы.

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194292/
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