На границе двух сел Ак-Сай (Кыргызстан) и Ворух (Таджикистан) состоялась встреча пограничных представителей двух стран. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ КР.
Обсуждались вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров руководителей приграничных областей двух республик.
По данным ведомства, сегодня на границе сел Ак-Сай (КР) и Ворух (РТ) выставлены милицейские посты с обеих сторон.
Уточняется, что открыт проезд по направлениям Ходжаи-Ало — Ворух и Ак-Сай — Тамдык.
Кроме того, начиная с 8.00 стороны проводят совместное патрулирование вдоль линии кыргызско-таджикской государственной границы.
Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная.
В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.