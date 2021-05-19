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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Президента Кыргызстана призывают признать факт агрессии со стороны Таджикистана

Участники экспертного форума «Мир. Безопасность. Развитие: Уроки военных конфликтов на границе Баткенской области КР» отмечают, что Таджикистан совершил военную агрессию в отношении Кыргызстана.

Они также отмечают, что соседнее государство нарушило требования международных соглашений и многосторонних нормативных правовых актов:

  • Устав Всеобщей декларации прав человека ООН от 1976 года;
  • Соглашение о создании Содружества независимых государств (СНГ) от 1991 года;
  • Алма-Атинскую декларацию от 1991 года о целях, принципах и основах СНГ;
  • Московскую декларацию о соблюдении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств — участников СНГ от 1994 года;
  • Договор об основах межгосударственных отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан от 1996 года,
  • Конвенцию о защите прав человека и основных свобод;
  • Декларацию об искоренении насилия в отношении женщин, принятую резолюцией 48/104 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года;
  • Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, принятую резолюцией 34/180 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1979 года;
  • Нормы Международного гуманитарного права, которое резко осуждает совершение военных преступлений против человечества;
  • Принципы государственной и территориальной целостности в рамках многосторонних соглашений между странами ОБСЕ;
  • Резолюцию 3093 Генеральной Ассамблеи ООН от 10 октября 1980 года о Запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие;
  • Резолюцию 1325 Совета безопасности ООН о важности роли женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов в целях поддержания мира и безопасности.

Эксперты напоминают: Таджикистан в 2001 году подписал и ратифицировал Статут Международного уголовного суда. Ратификация Римского Статута позволяет задействовать правовые механизмы ООН и распространить юрисдикцию Международного уголовного суда на совершенные военные преступления властей Таджикистана.

Участники экспертного форума едины во мнении, что произошедший конфликт в Баткенской области на кыргызско-таджикской государственной границе, действия силовиков Республики Таджикистан носят характер вооруженной агрессии и являются военным преступлением.

Они подчеркивают, что в результате противоправных действий с обеих сторон погибли десятки человек, в том числе дети, сотни получили ранения различной степени тяжести, тысячи мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома, которые были разрушены и сожжены. Нанесен значительный ущерб жилым строениям и объектам инфраструктуры.

Правозащитники и эксперты призывают президента Садыра Жапарова принять безотлагательные меры по признанию военных действий Таджикистана актом агрессии в отношении суверенного Кыргызстана. Они также обращаются к компетентным государственным органам КР разработать обращение спецдокладчику и в комитеты ООН по правам человека и выработать план дальнейших действий по предотвращению возможного повторения произошедших вооруженных столкновений в зонах рисков в приграничных районах Баткенской области. Просят также запустить «Московский механизм» ОБСЕ для расследования конфликта на кыргызско-таджикской границе.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194482/
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