МВД: Обстановка в приграничных селах в Баткенской области спокойная

На 7 мая ситуация во всех районах и селах Баткенской области, на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, приграничные села находятся под контролем сотрудников милиции. Особое внимание уделяют организации работы по обеспечению общественного порядка, безопасности граждан.

Органы внутренних дел и военнослужащие внутренних войск и Пограничной службы усиливают меры безопасности, проводятся разъяснительные работы с жителями приграничных районов.

Правоохранители и военнослужащие продолжают нести службу в круглосуточном режиме, обеспечивают общественный порядок, принимают все меры по урегулированию обстановки.

В приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.