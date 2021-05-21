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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Баткенцам, пострадавшим в конфликте на границе, списали кредиты

Три коммерческих банка и одна микрокредитная компания списали кредиты гражданам, пострадавшим от вооруженного конфликта в Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба Баткенской областной администрации.

Уточняется, что банк «Компаньон» списал кредиты 17 гражданам, еще троим снизили проценты. Также указанный банк оказал гумпомощь пострадавшим в 2 миллиона сомов. И в размере 25 тысяч сомов семье, чей дом сгорел.

В целом решение о списании кредитов пострадавшим приняли комбанки «Компаньон», «РСК», «Бай Тушум» и микрокредитная компания «Мол-Булак».

В частности, «РСК Банк» списал погибшему пограничнику кредит, еще семи семьям приостановил процентную надбавку на полгода. Также банк перечислил в счет пострадавшим 2 миллиона 284 тысячи 700 сомов. И принял решение выделить 10 миллионов сомов для выдачи льготного кредита жителям приграничных сел с процентной ставкой в 12 процентов на три года. При этом с перерывом по оплате на полгода.

Банк «Бай Тушум» списал кредит девяти граждан. И оказал помощь на более чем 100 тысяч сомов.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194820/
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