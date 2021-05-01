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Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Жители Лейлека обеспокоены и просят о помощи

Жители Лейлекского района обеспокоены ситуацией на границе. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, еще ночью таджикские военные стреляли по машинам, проезжающим через КПП «Кайрыгач».

«Они расположились в доме напротив КПП и открыли огонь по машинам. Сегодня утром военных Таджикистана заметили недалеко от сел Кольцо и Раззаков. А в горах вдоль дороги Исфана — Кулунду двое военных Таджикистана копали окоп», — сказали местные жители.

По их словам, села Достук и Борбордук до сих пор патрулируют военные Таджикистана. В последнем они водрузили свой флаг.

«Стрельбы в данный момент нет», — заявили сотрудницы местной больницы в Достуке.

В селе Оочу обстановка также остается напряженной. На месте находится заместитель министра внутренних дел Суйун Омурзаков.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192492/
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