Ситуация на границе. Камчыбек Ташиев проведет переговоры с таджикской стороной

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сегодня прибыл в Баткен. Об этом 24.kg сообщили в органах местной власти.

Он выступил перед собравшимися у здания обладминистрации в Баткене.

Камчыбек Ташиев призвал сельчан к спокойствию. Он заявил, что война никому не нужна, и пообещал, что обстановка будет стабилизироваться путем переговоров.

Затем глава ГКНБ вместе с полпредом правительства в регионе Омурбеком Суваналиевым выехал на переговоры с представителями Таджикистана.

Отметим, руководитель ГКНБ сегодня прибыл в Бишкек из Германии, куда ранее отправился на медицинский осмотр после проведенной операции на сердце. Накануне на своей странице в Facebook он сообщил, что в связи с эскалацией на кыргызско-таджикской границе срочно возвращается в Кыргызстан.