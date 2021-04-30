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Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Камчыбек Ташиев проведет переговоры с таджикской стороной

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сегодня прибыл в Баткен. Об этом 24.kg сообщили в органах местной власти.

Он выступил перед собравшимися у здания обладминистрации в Баткене.

Камчыбек Ташиев призвал сельчан к спокойствию. Он заявил, что война никому не нужна, и пообещал, что обстановка будет стабилизироваться путем переговоров.  

Затем глава ГКНБ вместе с полпредом правительства в регионе Омурбеком Суваналиевым выехал на переговоры с представителями Таджикистана.

Отметим, руководитель ГКНБ сегодня прибыл в Бишкек из Германии, куда ранее отправился на медицинский осмотр после проведенной операции на сердце. Накануне на своей странице в Facebook он сообщил, что в связи с эскалацией на кыргызско-таджикской границе срочно возвращается в Кыргызстан.

Ситуация на границе стабилизировалась и находится под контролем президента.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192294/
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