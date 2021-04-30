Ситуация на границе. В Лейлекском районе стрельба продолжается

В Лейлекском районе Баткенской области продолжается стрельба. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

Уточняется, что в настоящий момент конфликт происходит в селе Максат.

«Сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме. Жителей села Максат эвакуировали в безопасное место. В селе Арка-1 подожгли кафе и магазины. По предварительным данным, в этом населенном пункте граждане Таджикистана устроили мародерства, а затем подожгли объекты», — сообщили в УВД.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

За медицинской помощью уже обратились 96 пострадавших. Три человека погибли, среди них ребенок.

Сегодня вечером стало известно, что Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.