Ситуация на границе. В зоне инцидента перестрелка прекращена

В зоне инцидента на кыргызско-таджикской госгранице перестрелка прекращена. Об этом сообщает Пограничная служба ГКНБ.

Уточняется, что части и соединения ГПС ГКНБ, дислоцированные в Баткенской области, вместе с органами местного самоуправления, подразделениями силовых структур и правоохранителями принимают все необходимые меры по недопущению дальнейшей эскалации обстановки.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Всего за медицинской помощью обратился 51 пострадавший. Три человека погибли, среди них ребенок.

Сегодня вечером стало известно, что Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.