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Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. Кыргызстан усиливает военное присутствие

Кыргызская сторона усиливает военное присутствие на кыргызско-таджикской государственной границе. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной службы ГКНБ КР.

По ее данным, продолжается противостояние, в том числе с применением оружия с обеих сторон.

Местность «Головной», расположенная в Баткенском районе одноименной области, находится под полным контролем кыргызской стороны.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Всего за медицинской помощью обратился 31 пострадавший. Один человек погиб.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192171/
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