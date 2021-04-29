В Чуйской области мужчина три года прожил с рецидивисткой, не зная об этом

Сотрудники ОВД Жайылского района задержали женщину, которая, похитив у сожителя $5 тысяч 700, пыталась сбежать из Кыргызстана. Выяснилось также, что она вела двойную жизнь. Своему гражданскому мужу представлялась чужим именем, скрывала, что 13 раз привлекалась к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«13 апреля в органы внутренних дел Жайылского района с заявлением обратился 39-летний местный житель. Он рассказал, что его сожительница, оставив их совместных детей, похитила из дома $5 тысяч 700 и сбежала. В ходе досудебного производства сотрудниками милиции было установлено, что заявитель проживал со своей женой в гражданском браке около трех лет. О ней он не знал ничего, кроме имени и фамилии. Уходя из дома, женщина отправила видеообращение своему гражданскому мужу, в котором сообщила, что собирается уехать за пределы Кыргызской Республики», — проинформировали в ГУВД.

Оперативникам удалось выяснить, что 32-летняя женщина все эти годы представлялась супругу чужим именем и фамилией. Ранее она 13 раз привлекалась к уголовной ответственности и находилась в розыске Управлением внутренних дел Иссык-Кульской области за совершение преступления. Сбежавшую удалось найти и задержать. Собранные материалы переданы в суд.