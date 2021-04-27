Двухлетнюю девочку оставили одну в квартире. В ГУВД рассказали подробности

В ГУВД Бишкека рассказали 24.kg подробности инцидента с двухлетней девочкой, которую родители оставили ночью в запертой квартире.

По полученным первичным данным, девочка проживает с отцом, мать находится на заработках за рубежом. Сотрудники милиции установили личности родителей, с ними ведутся профилактические работы, ребенка доставили в социальное учреждение (дом малютки). Факт зарегистрирован в журнале учета информации УВД Свердловского района. Все собранные материалы готовятся к передаче в Комиссию по делам детей.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщали, что спасатели вскрыли дверь квартиры в столичном микрорайоне «Аламедин-1», в которой находился двухлетний ребенок. В МЧС обратилась жительница микрорайона. Ее беспокоил плач девочки в соседней квартире, а дверь была заперта.