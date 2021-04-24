Дело о вербовке кыргызстанцев. Что ответили в милиции на обвинения в бездействии

Расследование дела о вербовке кыргызстанцев для участия в незаконной переправке сирийских мигрантов из Турции в Италию продолжается. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

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«Даны следственные поручения в компетентные органы для установления лиц, которые указаны в показаниях допрошенных. Генеральной прокуратурой КР направлено международное поручение в Итальянскую Республику для допроса Александра Воеводина. Кроме этого, допрошены лица, которые после тоже поехали в Турцию из Кыргызстана. В соответствующие органы направлены запросы для выяснения конкретных обстоятельств», — проинформировали в ведомстве.

В милиции не стали уточнять, кто именно был допрошен в рамках дела. Неизвестно также, проходит ли кто-либо по нему в качестве подозреваемых. «В розыск следствие никого не объявляло», — коротко ответили в пресс-службе.

Накануне стало известно, что Александр Воеводин был приговорен итальянским судом к трем годам лишения свободы. Решившее судьбу кыргызстанца заседание состоялось в начале апреля. Его мать Ольга Воеводина сообщила, что оправдательный приговор суд Италии мог вынести только при условии, что местные правоохранительные органы в Кыргызстане смогут найти тех, кто завербовал жителей Токмака и если расследование докажет, что молодые люди были втянуты в криминальный бизнес обманом. Однако, по заявлению женщины, милиция не проявляет интереса к делу.

«Следователь ГУВД Эрмек Рыскельдиев по сей день отказывается ставить меня в курс дела, ссылаясь на тайну следствия. По факту же он палец о палец не ударил, чтобы хоть что-то выяснить и хоть что-то сделать», — сказала она.

Напомним, двое жителей Токмака 23-летний Александр Воеводин и 20-летний Максим Глинчин в октябре 2020 года по рекомендации своего знакомого отправились на заработки в Турцию. Они должны были работать матросами на туристической яхте в одном из крупных турецких портов. Однако уже на месте оказались втянутыми в криминальный бизнес — переправку из Турции в Италию сирийских и пакистанских нелегалов.

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Во время рейса Максим Глинчин погиб, а Александр Воеводин был задержан итальянской полицией. Ему грозило до 15 лет заключения. В декабре прошлого года груз 200 с телом Глинчина был доставлен в Бишкек. Воеводин остался под стражей в Италии.

Отметим, что мать Александра Ольга Воеводина не раз жаловалась на бездействие со стороны милиции. Следователи, по ее словам, так и не допросили жителя Ивановки, которого родственники считают причастным к вербовке не только их детей, но и других кыргызстанцев.

В конечном итоге в милиции сообщили, что дело, изначально зарегистрированное как разыскное, было переквалифицировано на статью «Торговля людьми». В конце декабря прокуратура Чуйской области направила материалы в следственную службу ГУВД Чуйской области для дальнейшего расследования.

В январе стало известно, что еще один кыргызстанец был задержан в Италии за незаконную миграцию. О его судьбе до сих пор ничего не известно.