12:14
USD 84.79
EUR 102.25
RUB 1.13
Происшествия

Дело о вербовке кыргызстанцев. Что ответили в милиции на обвинения в бездействии

Расследование дела о вербовке кыргызстанцев для участия в незаконной переправке сирийских мигрантов из Турции в Италию продолжается. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Читайте по теме
Дело о вербовке кыргызстанцев. Суд Италии вынес приговор Александру Воеводину

«Даны следственные поручения в компетентные органы для установления лиц, которые указаны в показаниях допрошенных. Генеральной прокуратурой КР направлено международное поручение в Итальянскую Республику для допроса Александра Воеводина. Кроме этого, допрошены лица, которые после тоже поехали в Турцию из Кыргызстана. В соответствующие органы направлены запросы для выяснения конкретных обстоятельств», — проинформировали в ведомстве.

В милиции не стали уточнять, кто именно был допрошен в рамках дела. Неизвестно также, проходит ли кто-либо по нему в качестве подозреваемых. «В розыск следствие никого не объявляло», — коротко ответили в пресс-службе.

Накануне стало известно, что Александр Воеводин был приговорен итальянским судом к трем годам лишения свободы. Решившее судьбу кыргызстанца заседание состоялось в начале апреля. Его мать Ольга Воеводина сообщила, что оправдательный приговор суд Италии мог вынести только при условии, что местные правоохранительные органы в Кыргызстане смогут найти тех, кто завербовал жителей Токмака и если расследование докажет, что молодые люди были втянуты в криминальный бизнес обманом. Однако, по заявлению женщины, милиция не проявляет интереса к делу.

«Следователь ГУВД Эрмек Рыскельдиев по сей день отказывается ставить меня в курс дела, ссылаясь на тайну следствия. По факту же он палец о палец не ударил, чтобы хоть что-то выяснить и хоть что-то сделать», — сказала она.

Напомним, двое жителей Токмака 23-летний Александр Воеводин и 20-летний Максим Глинчин в октябре 2020 года по рекомендации своего знакомого отправились на заработки в Турцию. Они должны были работать матросами на туристической яхте в одном из крупных турецких портов. Однако уже на месте оказались втянутыми в криминальный бизнес — переправку из Турции в Италию сирийских и пакистанских нелегалов.

Читайте по теме
Рейс в один конец. Кыргызстанцев вербуют для перевозки мигрантов из Сирии

Во время рейса Максим Глинчин погиб, а Александр Воеводин был задержан итальянской полицией. Ему грозило до 15 лет заключения. В декабре прошлого года груз 200 с телом Глинчина был доставлен в Бишкек. Воеводин остался под стражей в Италии.

Отметим, что мать Александра Ольга Воеводина не раз жаловалась на бездействие со стороны милиции. Следователи, по ее словам, так и не допросили жителя Ивановки, которого родственники считают причастным к вербовке не только их детей, но и других кыргызстанцев.

В конечном итоге в милиции сообщили, что дело, изначально зарегистрированное как разыскное, было переквалифицировано на статью «Торговля людьми». В конце декабря прокуратура Чуйской области направила материалы в следственную службу ГУВД Чуйской области для дальнейшего расследования.

В январе стало известно, что еще один кыргызстанец был задержан в Италии за незаконную миграцию. О его судьбе до сих пор ничего не известно.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191369/
просмотров: 289
Версия для печати
Материалы по теме
Житель Панфиловского района избил жену и закопал ее по пояс
Рейд «Бродяга». 55 детей были задержаны милицией в Чуйской области
Дело о вербовке кыргызстанцев. Суд Италии вынес приговор Александру Воеводину
Осознал, что сделал, и решил повеситься. В ИВС Сокулукского района произошло ЧП
Милиция просит опознать труп мужчины, найденный осенью прошлого года
Задержан подозреваемый в похищении девушки. Ее родители отказались от претензий
В Новопокровке задержали двоих мужчин с наркотиками
В Чуйской области задержан мошенник. Набрал кредитов и обманул партнера
Задержан вандал, осквернивший могилы в Чуйской области
Жительница Кара-Балты заявила об изнасиловании дочери. Но заявление не написала
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержана ученая Гулзат Аалиева. Она пропагандировала тенгрианство В Бишкеке задержана ученая Гулзат Аалиева. Она пропагандировала тенгрианство
Случай отравления иссык-кульским корнем зафиксирован в&nbsp;Бишкеке Случай отравления иссык-кульским корнем зафиксирован в Бишкеке
Мать умершей ученицы требует уволить директора, медсестру школы и&nbsp;учителя Мать умершей ученицы требует уволить директора, медсестру школы и учителя
Коррупция в&nbsp;аэропорту. В&nbsp;Бишкеке задержана представитель турецкой компании Коррупция в аэропорту. В Бишкеке задержана представитель турецкой компании
Бизнес
Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай
&laquo;Легенда&raquo;&nbsp;&mdash; официальная вода национальной сборной Кыргызстана по&nbsp;футболу «Легенда» — официальная вода национальной сборной Кыргызстана по футболу
Валентина Шевченко и&nbsp;три титульных боя на&nbsp;UFC 261! Смотри в&nbsp;приложении O!TV Валентина Шевченко и три титульных боя на UFC 261! Смотри в приложении O!TV
23&nbsp;апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ 23 апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ
24 апреля, суббота
12:00
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 13 медработников В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 13 медр...
11:54
В КР коронавирусом болеют 3 тысячи 170 человек, 390 — в тяжелом состоянии
11:43
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались пять человек
11:40
Дело о вербовке кыргызстанцев. Что ответили в милиции на обвинения в бездействии
11:39
За сутки выявили 325 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 93 603