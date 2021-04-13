В 3-м микрорайоне столицы потерялся ребенок. Милиция ищет его родителей

Сотрудники милиции Октябрьского района столицы просят помочь с поиском родителей ребенка, которого вчера вечером нашли на детской площадке в 3-м микрорайоне Бишкека. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Фото УВД Октябрьского района. В 3-м микрорайоне найден ребенок

Приметы: рост 90 сантиметров, худощавого телосложения, светлые волосы.

Был одет в куртку оттенка милитари, с левой стороны вышитая белого цвета буква «К», шапка красного цвета с надписью TANGUA, кофта бирюзового цвета, синие джинсы, на ногах серые кроссовки.

Если вы располагаете какой-либо информацией о родителях или законных представителях ребенка, милиция просит обращаться по номерам телефонов: 0700103384, 0707214359, 0312544184 и 102.