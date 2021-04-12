В Кара-Суйском районе мужчина упал в реку, а когда выбрался, умер

В Кара-Суйском районе местные чабаны на берегу реки нашли труп 30-летнего мужчины. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ошской области.

Уточняется, что факт был зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство.

«Погибшим является 30-летний житель села Озгур. Выяснилось, что С. у. О. состоял на учете в психиатрической больнице с 2017 года. По предварительным данным, мужчина упал в реку, а после того как выбрался, умер. Следов насильственной смерти на теле не было. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Известно, что погибший не получал должного лечения и внимания со стороны близких», — сказали в УВД.