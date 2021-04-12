15:23
USD 84.79
EUR 100.79
RUB 1.10
Происшествия

В Кара-Суйском районе мужчина упал в реку, а когда выбрался, умер

В Кара-Суйском районе местные чабаны на берегу реки нашли труп 30-летнего мужчины. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ошской области.

Уточняется, что факт был зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство.

«Погибшим является 30-летний житель села Озгур. Выяснилось, что С. у. О. состоял на учете в психиатрической больнице с 2017 года. По предварительным данным, мужчина упал в реку, а после того как выбрался, умер. Следов насильственной смерти на теле не было. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Известно, что погибший не получал должного лечения и внимания со стороны близких», — сказали в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189802/
просмотров: 133
Версия для печати
Материалы по теме
Не давали увидеться с детьми. В Кара-Суу мужчина убил своего тестя и ранил тещу
В Кара-Суйском районе за подделку иностранной валюты задержан житель Узгена
Местные выборы. На юге задержана кандидат в Ошский горкенеш от партии «Ишеним»
Драка с поножовщиной в Кара-Суу. Два подростка доставлены в больницу
Чиновник попал в больницу после того, как стал фигурантом уголовного дела
Задержан глава сельской управы Сарай Кара-Суйского района
В Кара-Суу неизвестные украли у бизнесмена $100 тысяч и ранили его сына
Сибирская язва в Кара-Суйском районе: владельца быка оштрафовали
В Кара-Суйском районе легковой автомобиль врезался в столб и полностью сгорел
В водохранилище Кара-Суйского района утонул 22-летний парень
Популярные новости
Жительница Иссык-Куля уехала от&nbsp;мужа. Ее&nbsp;нашли и&nbsp;вернули семье супруга Жительница Иссык-Куля уехала от мужа. Ее нашли и вернули семье супруга
Незаконное обогащение. Судья Мира Джеенбекова объяснила происхождение имущества Незаконное обогащение. Судья Мира Джеенбекова объяснила происхождение имущества
В&nbsp;Оше девушка сбежала и&nbsp;вышла замуж. Ее&nbsp;нашли в&nbsp;Сокулукском районе В Оше девушка сбежала и вышла замуж. Ее нашли в Сокулукском районе
Убийство Айзады. МВД выясняет, кто распространил фото тел девушки и&nbsp;похитителя Убийство Айзады. МВД выясняет, кто распространил фото тел девушки и похитителя
Бизнес
Как найти детей с&nbsp;помощью любого телефона? Расскажите друзьям и&nbsp;знакомым Как найти детей с помощью любого телефона? Расскажите друзьям и знакомым
Пополнил кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; и&nbsp;выиграл автомобиль! Пополнил кошелек «О!Деньги» и выиграл автомобиль!
Почему водителям выгодно переходить на&nbsp;метан Почему водителям выгодно переходить на метан
MegaCom открыл велосезон-2021&nbsp;в городе&nbsp;Ош MegaCom открыл велосезон-2021 в городе Ош
12 апреля, понедельник
15:17
В Кара-Суйском районе мужчина упал в реку, а когда выбрался, умер В Кара-Суйском районе мужчина упал в реку, а когда выбр...
15:08
Как найти детей с помощью любого телефона? Расскажите друзьям и знакомым
15:08
В Жайылском районе трое парней похитили 17-летнюю девочку. Их задержали
15:07
В НДПК рассказали, кто станет депутатом Бишкекского горкенеша от партии
15:00
Бойцы 9-й Службы ГКНБ стали лучшими на турнире по боевой и практической стрельбе