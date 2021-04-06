Погранслужба КР: Никаких инцидентов с оружием в Булак-Баши за три года не было

Никаких инцидентов с применением оружия в районе села Булак-Баши Лейлекского района за последние три года не зафиксировано. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ.
Уточняется, что жители этого села выразили недовольство по использованию земельного участка мерою 2,67 гектара, расположенного в местности Майты.
«Жители села Булак-Баши пытались провести полевые пахотные работы на земельном участке, которые были приостановлены, поскольку этот участок границы является неописанным. Руководство Лейлекской райадминистрации разъяснило населению, что по решению руководителей местной госадминистрации и госадминистрации Джаббор-Расуловского района Согдийской области РТ на этом участке стороны не должны проводить работы до принятия окончательного решения. Никаких инцидентов с применением оружия в районе за последние три года не зафиксировано. Обстановка на данном участке кыргызско-таджикской госграницы стабильная», — сообщили в Погранслужбе.
Напомним, жители села Булак-Башы Лейлекского района собрались на поле и потребовали от местных властей и Погранслужбы Кыргызстана обеспечить их безопасность. По их словам, пограничники Таджикистана третий год не дают им проводить весенние полевые работы на своих участках.