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Происшествия

Под арестом незаконно. Судью Свердловского райсуда Бишкека могут наказать

В СИЗО-1 Бишкека мужчина незаконно просидел девять дней. Об этом сообщает пресс-служба аппарата омбудсмена.

Уточняется, что к акыйкатчи с заявлением в защиту конституционных прав задержанного А. С. обратился адвокат. Заявитель пожаловался на действия судьи Свердловского районного суда Бишкека Жыпары Сабыровой, которые она допустила при рассмотрении уголовного дела. По данным юриста, подзащитный девять дней находился под стражей без судебного акта.

«Выяснилось, что 24 ноября 2020 года задержанному была избрана мера пресечения в виде содержания в СИЗО-1 на время судебного разбирательства. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом такая мера пресечения должна продлеваться каждые два месяца. 24 января 2021-го срок содержания под стражей истек, но он продолжал там сидеть без судебного акта. В ходе заседания, состоявшегося 2 февраля 2021 года, адвокат ходатайствовал о немедленном освобождении А. С., поскольку девять дней его подзащитный содержится под стражей незаконно. Судья Жыпара Сабырова отклонила просьбу и продлила задержанному заключение в СИЗО на два месяца», — сказали в аппарате омбудсмена.

Омбудсмен Токон Мамытов направил соответствующие обращения в Верховный суд, Генпрокуратуру и дисциплинарную комиссию Совета судей, которые находятся на стадии рассмотрения. По мнению акыйкатчи, если факт нарушения прав А. С. подтвердится, судья Жыпара Сабырова должна понести ответственность, предусмотренную законодательством.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188906/
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