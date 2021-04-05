Суицид в ИВС Тонского района. Милиция начала досудебное производство

По факту суицида 18-летнего задержанного в камере ИВС Тонского района проводится досудебное производство. Об этом 24.kg сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

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Уточняется, что скончавшийся подозревался в изнасиловании 36-летней женщины.

«Мужчину сняли с петли, ему пытались оказать первую медицинскую помощь. Однако прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть. Факт зарегистрирован в ЕРПП. В настоящий момент проводится также служебное расследование», — сообщили в УВД.

Напомним, молодой человек совершил суицид 29 марта. По предварительным данным, родственники сначала написали заявление в прокуратуру, а затем забрали его.