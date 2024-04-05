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Общество
Сюжет: Милицейские ЧП

Суицид в ИВС. В камере, где повесился мужчина, не было видеонаблюдения

Акыйкатчи Джамиля Джаманбаева призывает правоохранительные органы принять безотлагательные меры для обеспечения соблюдения прав лиц, содержащихся в изоляторах временного содержания. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена КР.

Сотрудники института омбудсмена проверили ИВС ОВД Сокулукского района, где 2 апреля в камере нашли повешенным задержанного Б.У.

Они обнаружили, что в нарушение установленных правил в камере, где ранее содержался Б.У., не было видеонаблюдения. При этом в других оно установлено.

Согласно информации милиции, 1 апреля сотрудники ИВС ОВД планировали этапирование задержанных в СИЗО-1 Бишкека, среди них также числился Б.У. Однако его туда не приняли из-за отсутствия у него документа, удостоверяющего личность.

На следующей день, когда других арестованных вывезли на судебные слушания, Б.У. остался в камере. Через некоторое время он обнаружен повешенным.

«Обеспечение надлежащего надзора и контроля за соблюдением прав человека в ИВС является одной из основных функций органов государственной власти», — подчеркнула акыйкатчи.

Напомним, в камере изолятора временного содержания ОВД Сокулукского района повесился 41-летний У.Б., задержанный по подозрению в мошенничестве. Разбирательство взяли под контроль руководство МВД и ГУВД Чуйской области.

Ранее отмечалось, что после служебного расследования по факту суицида мужчины в ИВС освобождены от занимаемых должностей с понижением начальник ОВД Сокулукского района Уран Шамбетов, его заместитель Максат Иманалиев и старший инспектор-дежурный Тилек Дуйшенбек уулу.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290858/
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