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Происшествия

В БЧК опять упала легковая машина

В жилмассиве «Бакай-Ата» легковушка упала в БЧК. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МЧС.

По словам спасателей, вчера вечером поступил вызов. Водитель автомашины «Мерседес» не справился с управлением, и она упала в канал. Виновник ДТП самостоятельно добрался до берега.

Очевидцы происшествия вызвали милицию и спасателей. С помощью специальной техники иномарку подняли со дна и передали сотрудникам Патрульной службы.

Погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что 30 марта Бишкеке спасатели также извлекли упавшую в БЧК легковушку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188751/
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