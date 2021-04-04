В БЧК опять упала легковая машина

В жилмассиве «Бакай-Ата» легковушка упала в БЧК. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МЧС.

По словам спасателей, вчера вечером поступил вызов. Водитель автомашины «Мерседес» не справился с управлением, и она упала в канал. Виновник ДТП самостоятельно добрался до берега.

Очевидцы происшествия вызвали милицию и спасателей. С помощью специальной техники иномарку подняли со дна и передали сотрудникам Патрульной службы.

Погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что 30 марта Бишкеке спасатели также извлекли упавшую в БЧК легковушку.