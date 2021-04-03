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Происшествия

В Таласе налоговики незаконно приостановили работу склада. Возбуждено дело

Генпрокуратурой установлен факт незаконного приостановления деятельности предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Уточняется, что бизнесмены обратились в Генпрокуратуру письменно и по телефону доверия.

«Выяснилось, что сотрудники Налоговой службы, используя свои должностные положения, незаконно приостановили деятельность на 15 дней. Это привело к длительному нарушению нормального функционирования коммерческого объекта. Тем самым налоговики грубо нарушили охраняемые законом права предпринимателя. Склад принадлежит компании Ф. Д. Собранные материалы зарегистрированы в ЕРПП по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР, и начато досудебное производство», — проинформировали в Генпрокуратуре.

Предприниматели могут пожаловаться на необоснованное вмешательство или воспрепятствование их деятельности на круглосуточные телефоны доверия: 0312889033, 0500192054.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188641/
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