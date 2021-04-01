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На Иссык-Куле член «Хизб ут-Тахрира» отрекся от экстремистской деятельности

В Тюпском районе Иссык-Кульской области проведено общее разъяснительно-профилактическое мероприятие по вопросу религиозной ситуации. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что в ходе проводимых мероприятий по противодействию религиозному экстремизму установлена причастность отдельных жителей Тюпского района к деятельности религиозно-экстремистской организации (РЭО) «Хизб ут-Тахрир».

«Гражданин Т. М. А. публично признал ошибочность своих взглядов, призвал верующих и других членов, поддерживающих экстремистские взгляды, следовать исключительно канонам традиционного ислама. Он добровольно отрекся от дальнейшего участия в деятельности экстремистского течения», — сказали в ГКНБ.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ. На Иссык-Куле мужчина отрекся от экстремистской деятельности

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188502/
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