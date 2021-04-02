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Сюжет: Крупные взятки

Обвиняемого в вымогательстве взятки помощника прокурора оправдали

Помощника прокурора Джети-Огузского района, обвиняемого в вымогательстве взятки, оправдали. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что К.А. предъявляли обвинение по статье «Мошенничество».

«Ак-Суйский районный суд оправдал бывшего сотрудника надзорного органа. Известно, что потерпевший по делу отказался от претензий и поддержания частно-публичного обвинения», — сообщили редакции.

Напомним, в мае 2020 года с поличным при получении взятки в размере 150 тысяч сомов был задержан старший помощник прокурора Джети-Огузского района К.А. Он вымогал деньги за смягчение наказания.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188364/
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