13:17
USD 84.78
EUR 99.58
RUB 1.12
Происшествия

Выявлен факт незаконного вмешательства налоговиков в работу предпринимателя

Органы надзора Джалал-Абадской области выявили факт незаконного вмешательства Налоговой службы в работу частного предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По ее данным, 18 февраля должностные лица уже упраздненной ГСБЭП и Акыйского управления Налоговой службы незаконно провели проверку деятельности частного предпринимателя Г. Б. в торговом центре села Кара-Жыгач и изъяли продукцию. Они грубо нарушили охраняемые законом права предпринимателя.

Материалы зарегистрированы в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

Отметим, что сейчас не допускаются проверки, проводимые правоохранительными и налоговыми органами, в отношении субъектов предпринимательства без их регистрации в органах прокуратуры.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188271/
просмотров: 833
Версия для печати
Материалы по теме
Сыймык Жапыкеев стал прокурором Иссык-Кульской области
Прокуратура вернула государству участки стоимостью более 23 миллионов сомов
В Джумгале чиновники незаконно присваивали себе зарплату сотрудников
На Иссык-Куле прокуратура провела 23 проверки по защите прав предпринимателей
Премьер уверяет, что идет масштабная работа по искоренению давления на бизнес
В прокуратуре Джети-Огуза рассказали о профилактике насилия в отношении детей
Робин Орд-Смит: Реализация указа президента снизит давление на бизнес
Закошмаренный локомотив экономики. Как президенты обещали защищать бизнес
Прокуратура Джалал-Абадской области вернула в бюджет больше 4 миллионов сомов
Улукбек Марипов признал, что власти не уделяли представителям бизнеса внимания
Популярные новости
ГКНБ установил, что Жалил Атамбаев, будучи сотрудником МВД, занимался бизнесом ГКНБ установил, что Жалил Атамбаев, будучи сотрудником МВД, занимался бизнесом
Погромов не&nbsp;было. ГУВД Бишкека разъясняет, что произошло ночью на&nbsp;Ошском базаре Погромов не было. ГУВД Бишкека разъясняет, что произошло ночью на Ошском базаре
Бюджетные средства кандидату в&nbsp;депутаты выделил чиновник Бишкека. Он&nbsp;задержан Бюджетные средства кандидату в депутаты выделил чиновник Бишкека. Он задержан
Оказывают давление через отца и&nbsp;мать. Родных Эмира Чукуева проверяет милиция Оказывают давление через отца и мать. Родных Эмира Чукуева проверяет милиция
Бизнес
Платите без комиссии за&nbsp;природный газ в&nbsp;центрах обслуживания MegaCom Платите без комиссии за природный газ в центрах обслуживания MegaCom
Global Money Week: денежный словарь от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Global Money Week: денежный словарь от «Бакай Банка»
Индия готова делиться ресурсами, опытом и&nbsp;знаниями на&nbsp;благо всего мира Индия готова делиться ресурсами, опытом и знаниями на благо всего мира
Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети
31 марта, среда
13:17
Местные выборы. МВД зарегистрировало девять материалов по подкупу Местные выборы. МВД зарегистрировало девять материалов...
13:07
Эпидемия туберкулеза в СВО. Солдаты могут получить военный билет через три года
12:44
Экс-глава МИД Таджикистана прокомментировал слова Камчыбека Ташиева о Ворухе
12:43
Президент предложил парламенту отстранить от должности главу Верховного суда
12:26
Партия «Ак Бата» обратилась в ЦИК с заявлением по поводу провокационного видео