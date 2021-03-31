Выявлен факт незаконного вмешательства налоговиков в работу предпринимателя

Органы надзора Джалал-Абадской области выявили факт незаконного вмешательства Налоговой службы в работу частного предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По ее данным, 18 февраля должностные лица уже упраздненной ГСБЭП и Акыйского управления Налоговой службы незаконно провели проверку деятельности частного предпринимателя Г. Б. в торговом центре села Кара-Жыгач и изъяли продукцию. Они грубо нарушили охраняемые законом права предпринимателя.

Материалы зарегистрированы в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

Отметим, что сейчас не допускаются проверки, проводимые правоохранительными и налоговыми органами, в отношении субъектов предпринимательства без их регистрации в органах прокуратуры.