В Базар-Коргонском районе задержали троих подозреваемых в сбыте наркотиков

В Базар-Коргонском районе задержали троих подозреваемых в изготовлении и сбыте наркотиков. Об этом сообщили в Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

По ее данным, в рамках досудебного производства по статье 267 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР правоохранители провели обыск в доме 42-летнего жителя. Во дворе они обнаружили мешки с веществом темно-зеленого цвета со специфическим запахом конопли.

Установлено, что веществом оказалась марихуана общим весом 2 килограмма 80 граммов.

Задержанных водворили в ИВС. Продолжается следствие.