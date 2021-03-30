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Сюжет: Милицейские ЧП

В Тонском районе в ИВС ОВД повесился 18-летний парень

В ИВС ОВД Тонского района повесился 18-летний парень. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что молодой человек совершил суицид накануне. По предварительным данным, молодого человека обвиняли в изнасиловании женщины.

«Известно, что в январе молодому человеку вручили уведомление о подозрении в изнасиловании 37-летней женщины. А. С. находился под домашним арестом, а через месяц его взяли под стражу. Подозреваемый не признавал свою вину. По предварительным данным, родственники сначала в прокуратуру написали заявление, а затем забрали его», — сообщили редакции.

Пресс-служба УВД Иссык-Кульской области недоступна для комментариев.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188195/
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