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Происшествия

Незаконно выданный участок в городе Ош прокуратура вернула государству

Прокуратура Оша возвратила в муниципальную собственность земельный участок стоимостью более 2 миллионов сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По ее данным, речь идет об участке реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ранее его незаконно передали в частную собственность. Стоимость участка составляет 2 миллиона 614 тысяч 900 сомов.

Ошский городской суд согласился с позицией прокуратуры и признал недействительным договор купли-продажи между мэрией и некой гражданкой С. К.

26 марта муниципалитет исполнил предписание прокуратуры и земельный участок приняли на баланс.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188185/
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