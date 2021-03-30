Незаконно выданные участки в Токтогуле прокуратура вернула государству

Жаны-Жольский айыл окмоту в Токтогульском районе незаконно выдал земли сельскохозяйственного назначения частным лицам. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Установлено, что решением местных властей в 2004 году двум гражданам были предоставлены земельные участки площадью по 0,30 гектара. Органы госрегистра выдали государственные акты о праве частной собственности.

Прокуратура района внесла иски в административный суд Джалал-Абадской области о признании недействительными решений Жаны-Жольского айыл окмоту и госактов о праве частной собственности на земельные участки. Суд встал на сторону прокуратуры. Земельные участки общей площадью 0,60 гектара стоимостью 1 миллион 202 тысячи сомов передали на баланс Жаны-Жольского айыл окмоту.