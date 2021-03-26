Эпидемия в СВО. Количество пациентов достигло 18, среди зараженных есть офицер

Общее количество зараженных туберкулезом военнослужащих Сил воздушной обороны достигло 18 человек. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что 15 человек лежат в Бишкекской городской противотуберкулезной больнице, еще трое — в Национальном центре фтизиатрии.

В обоих медучреждениях подтвердили эту информацию.

По данным Наццентра фтизиатрии, у одного из пациентов открытая форма туберкулеза. Еще один пациент — капитан СВО.

Напомним, в феврале стало известно, что семь солдат зенитно-ракетной бригады Сил воздушной обороны заразились туберкулезом. Позже их количество выросло. Известно, что первые заразившиеся поступили в Бишкекскую противотуберкулезную больницу в январе. По факту Военная прокуратура Бишкекского гарнизона возбудила уголовное дело.