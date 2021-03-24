В Бишкеке сотрудники мэрии незаконно заняли шесть квартир. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что МВД расследуется досудебное производство по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Установлено, что квартира, расположенная в микрорайоне «Аламедин-1», принадлежит на правах муниципального имущества УМИ мэрии Бишкека. По решению суда недвижимость была признана выморочной.

«На сегодняшний день эта квартира по закону должна была быть предоставлена малоимущим лицам. Однако, с 2013 года незаконными действиями отдельных лиц УМИ столицы и райадминистрации недвижимость предоставлена начальнику МТУ Свердловского района Бишкека М.А. без решения мэрии. Муниципальный чиновник отказывается освобождать квартиру. Установлены еще 34 единицы недвижимости, которые судом признаны выморочными, из которых пять заняты. В этих квартирах незаконно проживают должностные лица мэрии Бишкека», — сообщили в МВД.

В ведомстве отметили, что по остальным адресам сотрудниками Службы криминальной милиции МВД проводятся следственно-оперативные мероприятия.