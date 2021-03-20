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Происшествия

Член ОПГ избил работника гостиницы в Бишкеке. Его задержали

В Бишкеке задержали мужчину, подозреваемого в избиении работника гостиничного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

МВД
Фото МВД. В Бишкеке задержали мужчину, подозреваемого в избиении работника гостиничного комплекса

По ее данным, инцидент произошел в феврале. Ночью в одной из гостиниц столицы горожанин обругал персонал заведения и избил одного из сотрудников.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 119 «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках.

25-летнего подозреваемого задержали. Выяснилось, что он состоит на оперативном учете МВД как член организованной преступной группировки (ОПГ). Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187167/
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