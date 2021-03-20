Убийство в Узгенском районе. Одного из подозреваемых задержали

В Узгенском районе задержали одного из подозреваемых в убийстве двух человек. Об этом сообщили в УВД Ошской области.

Фото УВД Ошской области. Подозреваемый в убийстве

По его данным, в ходе розыска задержан 24-летний Х. А., житель Узгенского района, который подозревается в соучастии в преступлении. Его водворили в ИВС. Правоохранители продолжают поиски других лиц, которые могут быть причастны к убийству двух человек.

Напомним, что в Узгенском районе в результате огнестрельных ранений погибли два человека. Уточняется, что сегодня в 3.35 из районной больницы в милицию поступило сообщение о двух умерших пациентах с огнестрельным ранением. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. Одним из убитых оказался член ОПГ.