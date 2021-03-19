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Происшествия

Ворвались в дом, избили хозяйку и ограбили. Подозреваемых в разбое задержали

В Иссык-Атинском районе задержали второго подозреваемого в разбойном нападении на жительницу Новопокровки. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

По его данным, в октябре 2020 года в милицию обратилась 32-летняя Ц.А. и рассказала, что 6 октября в ее дом в Новопокровке проникли преступники, угрожали, избили и украли деньги.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 202 «Разбой» УК КР. В декабре прошлого года одного из подозреваемых задержали, а материалы дела передали в суд.

Вчера правоохранители задержали еще одного 30-летнего подозреваемого и водворили в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187090/
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