Ворвались в дом, избили хозяйку и ограбили. Подозреваемых в разбое задержали

В Иссык-Атинском районе задержали второго подозреваемого в разбойном нападении на жительницу Новопокровки. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

По его данным, в октябре 2020 года в милицию обратилась 32-летняя Ц.А. и рассказала, что 6 октября в ее дом в Новопокровке проникли преступники, угрожали, избили и украли деньги.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 202 «Разбой» УК КР. В декабре прошлого года одного из подозреваемых задержали, а материалы дела передали в суд.

Вчера правоохранители задержали еще одного 30-летнего подозреваемого и водворили в ИВС. Следствие продолжается.