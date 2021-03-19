Арестованный активист не прекращает голодовку в СИЗО-1

Тилекмат Кудайберген уулу (Куренов) продолжает голодовку в СИЗО-1 Бишкека. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Амантур Абдрахманов.

По словам юриста, он еще не встретился со своим клиентом, не сдал анализ для ПЦР-теста на коронавирус, а без него в следственный изолятор не впускают.

«Насколько я знаю, он держит голодовку до сих пор, прекращать не собирается. О состоянии его здоровья сказать ничего не могу. Сегодня меня не пустили к нему, даже узнать о его самочувствии. Сейчас еду в лабораторию сдавать тест и, наверное, уже завтра попаду на свидание к Тилекмату», — рассказал Амантур Абдрахманов.

Напомним, что активиста задержали 15 марта. Ближе к ночи того же дня в его доме провели обыск. Известно, что правоохранители нашли в его публикациях на Facebook призывы к свержению власти. Позже Свердловский районный суд столицы водворил его в СИЗО-1 на месяц.

Тилекмат Куренов был одним из организаторов и модератором мирного митинга против новой редакции Конституции возле «Белого дома».