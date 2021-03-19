Эпидемия туберкулеза в СВО. В Генпрокуратуре рассказали подробности дела

Военной прокуратурой Бишкекского гарнизона в ЕРПП зарегистрировано досудебное производство по факту массового заболевания военнослужащих войсковой части туберкулезом. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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Уточняется, что материалы зарегистрированы в ЕРПП по статье «Халатность» УК КР.

«С 18 января по настоящее время из различных подразделений одной из войсковой части СВО госпитализированы в противотуберкулезную больницу Бишкека военнослужащие срочной службы. В рамках досудебного производства по всем фактам заражения назначены комплексные судебно-медицинские экспертизы, проведение которых поручены экспертам Республиканского центра судебно-медицинских экспертиз МЗ. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия», — сообщили в Генпрокуратуре.

Напомним, в феврале стало известно, что семь солдат зенитно-ракетной бригады Сил воздушной обороны заразились туберкулезом. Позже их количество выросло до 15 человек. Известно, что первые заразившиеся поступили в Бишкекскую противотуберкулезную больницу в январе.