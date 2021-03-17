Задержание Тилекмата Куренова. Депутат обратилась к главе МВД и генпрокурору

Депутат парламента Наталья Никитенко обратилась к главе МВД Уланбеку Ниязбекову и генпрокурору Курманкулу Зулушеву по поводу задержания гражданского активиста Тилекмата Куренова.

По ее словам, эти события внушают опасения за устойчивость демократии в Кыргызстане. «Считаю недопустимым нарушения прав и свобод гражданина и человека», — заявила нардеп.

Она напомнила, что по Конституции свобода выражения мнения является незыблемой, и отметила — президент Садыр Жапаров в своем интервью «Азаттыку» пообещал, что гонений не будет.

Напомним, активиста Тилекмата Куренова задержали 15 марта. Ближе к ночи в его доме провели обыск. Тилекмат Куренов был одним из организаторов и модератором мирного митинга против новой редакции Конституции возле «Белого дома». Вчера также стало известно, что обыск провели и в доме другого организатора митинга — политика Жениша Молдокматова.