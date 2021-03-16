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Полиция Алматы просит опознать подозреваемого в мошенничестве кыргызстанца

Полицейские Турксибского района задержали мужчину — предположительно, гражданина Кыргызстана, подозреваемого в неоднократном мошенничестве. Об этом сообщает сайт Рolisia.kz.

По его данным, у задержанного не оказалось документов, удостоверяющих личность.

По информации полиции, мужчина представлялся мастером по ремонту машин, брал предоплату с клиентов и пропадал вместе с деньгами.

Рolisia.kz
Фото Рolisia.kz. Задержанный

Задержанный представился 32-летним гражданином Кыргызстана. Однако в полиции не исключают, что он скрывает свои данные.

Опознавшие мужчину могут позвонить по телефонам в Казахстане: 2985462, 87017586760, 87757183505.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186666/
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