Полиция Алматы просит опознать подозреваемого в мошенничестве кыргызстанца

Полицейские Турксибского района задержали мужчину — предположительно, гражданина Кыргызстана, подозреваемого в неоднократном мошенничестве. Об этом сообщает сайт Рolisia.kz.

По его данным, у задержанного не оказалось документов, удостоверяющих личность.

По информации полиции, мужчина представлялся мастером по ремонту машин, брал предоплату с клиентов и пропадал вместе с деньгами.

Фото Рolisia.kz. Задержанный

Задержанный представился 32-летним гражданином Кыргызстана. Однако в полиции не исключают, что он скрывает свои данные.

Опознавшие мужчину могут позвонить по телефонам в Казахстане: 2985462, 87017586760, 87757183505.