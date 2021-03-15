Тилекмата Куренова задержали за пост на Facebook. Его водворили в ИВС

Активиста Тилекмата Куренова водворили в ИВС на 48 часов. Об этом 24.kg сообщил председатель партии «Замандаш» Жениш Молдокматов.

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По его словам, правоохранители нашли в публикациях активиста на Facebook призывы к свержению власти. О какой именно публикации идет речь, неизвестно.

«Оказалось, что они заранее подготовили заключение и провели экспертизу. Завтра Тилекмату Куренову изберут меру пресечения в Первомайском районном суде столицы. Заранее известим общественность», — рассказал Жениш Молдокматов.

Напомним, сегодня стало известно, что активиста Тилекмата Куренова задержали сотрудники Десятого отдела ГУВД Бишкека. Он был одним из организаторов митинга против новой редакции Конституции возле «Белого дома» 9 марта.