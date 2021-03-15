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Сюжет: Насилие над детьми

В Сокулуке родила 15-летняя девочка. Подозреваемый по делу рассказал свою версию

Дело по факту насилия в отношении несовершеннолетней находится на изучении в Чуйской областной прокуратуре. Об этом 24.kg сообщил подозреваемый 40-летний Темирлан (имя изменено).

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По словам фигуранта дела, он знаком с отцом несовершеннолетней. «В мае 2020 года я узнал, что девочка беременна. Она сказала, что собирается сделать аборт, я предложил усыновить ребенка через органы опеки и попечительства. Своих детей у меня нет. Взамен я сказал, что обеспечу ее семью продуктами питания, лекарствами, найду хорошего врача», — рассказал мужчина.

«Спустя некоторое время семья стала просить у меня 10 тысяч сомов, я отказал, ответив, что это будет считаться продажей ребенка. Связь с этой семьей на этом прервалась. Милиционерам она сказала, что забеременела от другого, а я согласен усыновить ребенка. Девочку обманули и заставили написать заявление в отношении меня», — утверждает Темирлан.

Фигурант уголовного дела рассказал, что все признательные показания есть в материалах дела.

«Меня пугали тем, что посадят. Милиционеры вымогали $3 тысячи, обещая прекратить уголовное дело. В итоге я написал заявление и их задержали», — сказал Темирлан.

Отметим, что в декабре 2020 года в Сокулукском районе при получении взятки был задержан сотрудник милиции. Он вымогал $3 тысячи за прекращение уголовного дела.

Напомним, в Сокулукском районе 15-летняя девочка родила от 40-летнего мужчины. Известно, что в декабре 2020 года мама подростка обратилась с заявлением в милицию. Факт зарегистрировали в ЕРПП, направили в прокуратуру Сокулукского района. Дело было передано в Чуйскую областную прокуратуру.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186466/
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