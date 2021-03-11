Вымогал деньги. В ГКНБ рассказали, за что задержан начальник ГОМ Оша

В Оше начальник городского отделения милиции, задержанный за вымогательство взятки, водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что ранее ГКНБ зарегистрировал досудебное производство по статье «Вымогательство взятки» УК КР.

«Установлено, что руководство ГОМ организовало устойчивую коррупционную схему. С предпринимателей рынка незаконно вымогали деньги на сумму от 6 до 7 тысяч сомов. В ходе обыска в служебном кабинете были обнаружены деньги, ранее переданные в качестве взятки», — сказали в ГКНБ.