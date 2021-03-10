В Бишкеке задержали мужчин, вымогавших деньги под видом сотрудников ГКНБ

Двое мужчин представились сотрудниками ГКНБ и получили $180 тысяч у родственников одного из подозреваемых для положительного решения расследуемого уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его информации, накануне задержали подозреваемых в преступлении и водворили в ИВС СИЗО. Ими оказались 49-летний Абдыразак Кожоев и 43-летний Кумар Мамаджанов.

«По версии следствия, отдельные граждане, представляясь от имени руководства ГКНБ, получили у родственников подозреваемого $180 тысяч за положительное решение расследуемого уголовного дела. По данному факту сотрудники ГСУ ГКНБ КР начали досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 204 «Мошенничество» УК КР», — сообщили в ведомстве.