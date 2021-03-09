Водитель Toyota ездил по городу с подложными номерами. Его задержали

В Бишкеке задержали водителя легкового автомобиля с подложными номерными знаками. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

Фото УПСМ. В Бишкеке задержали водителя легкового автомобиля с подложными номерами

По ее данным, его остановили на пересечении улиц Ахунбаева и Белорусской за нарушение Правил дорожного движения. При проверке документов выяснилось, что 54-летний мужчина управлял Toyota Ist с фальшивыми номерами.

Машину поставили на штрафстоянку, водителя доставили в УВД Октябрьского района столицы для дальнейшего разбирательства.