На границе с Казахстаном пресекли незаконный ввоз в Кыргызстан 588 голов скота. Об этом сообщили в ГНС.
Отмечается, что животных из стран ЕАЭС пытались ввезти без соответствующих разрешительных документов.
В течение одной недели пресекли попытки незаконного ввоза в Кыргызстан 474 голов крупного рогатого скота и 114 голов мелкого рогатого скота.
У импортеров отсутствовали сопроводительные документы и справка налогового органа о налоговой регистрации товара.
Материалы нарушений передали в мобильную группу для проведения мероприятий согласно законодательству.