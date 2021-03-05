На границе с Казахстаном пресекли незаконный ввоз в Кыргызстан 588 голов скота. Об этом сообщили в ГНС.

Отмечается, что животных из стран ЕАЭС пытались ввезти без соответствующих разрешительных документов.

В течение одной недели пресекли попытки незаконного ввоза в Кыргызстан 474 голов крупного рогатого скота и 114 голов мелкого рогатого скота.

У импортеров отсутствовали сопроводительные документы и справка налогового органа о налоговой регистрации товара.

Материалы нарушений передали в мобильную группу для проведения мероприятий согласно законодательству.