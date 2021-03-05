COVID-19. На переоборудование центра «Ганси» под госпиталь сильно завысили цены

Должностные лица ГП «Аскер курулуш» присвоили бюджетные деньги, выделенные для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает Военная прокуратура.

Уточняется, что госпредприятие занималось переоборудованием бывшего Центра транзитных перевозок «Ганси» под обсервацию для госпитализации больных.

«Должностные лица ГП «Аскер курулуш» и аффилированные с ними отдельные строительные организации необоснованно допускали завышения объемов выполненных работ и цен на используемые материалы и оборудование. В документах отражались одни и те же виды выполненных работ различных субподрядчиков. Государству нанесен ущерб в размере более 2,5 миллиона сомов. По данному факту ВП начато досудебное производство», — сообщили в Военной прокуратуре.