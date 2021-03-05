В отношении экс-председателя Военного суда возбуждено уголовное дело

Дисциплинарная комиссия при Совете судей отказала Генпрокуратуре в привлечении к уголовной ответственности бывшего председателя Военного суда Нурланбека Ашымбекова. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

По предварительным данным, ранее Военная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Нурланбека Ашымбекова. Судье вменяют статьи «Вымогательство взятки», «Получение взятки», а также «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

В пресс-службе Совета судей подтвердили эту информацию.