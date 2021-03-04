Военная прокуратура расследует дело об избиении врача Алмазбека Атамбаева

Генеральная прокуратура зарегистрировала в ЕРПП факт избиения врача во время задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Уточняется, что досудебное производство начато по статье «Превышение власти». Расследование ведет Военная прокуратура Бишкекского гарнизона.

В Генпрокуратуре отметили, что следствие ведется по факту избиения, но не в отношении какого-либо должностного лица.

Напомним, ранее сторонники бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева распространили видео, снятое во время событий в Кой-Таше в августе 2019 года. На кадрах сотрудники спецназа «Альфа» избивают его врача.